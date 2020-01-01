Croginal Cats (CROGINAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Croginal Cats (CROGINAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Croginal Cats (CROGINAL) tokennel kapcsolatos információk We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 Hivatalos webhely: https://www.croginalcats.xyz/ Vásárolj most CROGINAL tokent!

Croginal Cats (CROGINAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Croginal Cats (CROGINAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 45.76K Teljes tokenszám: $ 938.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 938.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 45.76K Minden idők csúcspontja: $ 0.00106907 Minden idők mélypontja: $ 0.00001919 Jelenlegi ár: $ 0 További tudnivalók a(z) Croginal Cats (CROGINAL) áráról

Croginal Cats (CROGINAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Croginal Cats (CROGINAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CROGINAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CROGINAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CROGINAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CROGINAL token élő árfolyamát!

CROGINAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CROGINAL kapcsán? CROGINAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CROGINAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

