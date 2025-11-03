Crocodile Finance (CROC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 12.59 $ 12.59 $ 12.59 24h alacsony $ 13.25 $ 13.25 $ 13.25 24h magas 24h alacsony $ 12.59$ 12.59 $ 12.59 24h magas $ 13.25$ 13.25 $ 13.25 Minden idők csúcspontja $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 Legalacsonyabb ár $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 Árváltozás (1H) -0.54% Árváltozás (1D) -3.24% Árváltozás (7D) -13.86% Árváltozás (7D) -13.86%

Crocodile Finance (CROC) valós idejű ár: $12.66. Az elmúlt 24 órában, a(z)CROC legalacsonyabb ára $ 12.59, legmagasabb ára pedig $ 13.25 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CROC valaha volt legmagasabb ára $ 29.85, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 9.96 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CROC változása a következő volt: -0.54% az elmúlt órában, -3.24% az elmúlt 24 órában, és -13.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crocodile Finance (CROC) piaci információk

Piaci érték $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Forgalomban lévő készlet 173.93K 173.93K 173.93K Teljes tokenszám 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

A(z) Crocodile Finance jelenlegi piaci plafonja $ 2.20M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CROC keringésben lévő tokenszáma 173.93K, és a teljes tokenszám 173927.1726143236. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.20M.