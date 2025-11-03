TőzsdeDEX+
A(z) élő Crocodile Finance ár ma 12.66 USD. Kövesd nyomon a(z) CROC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CROC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Crocodile Finance Ár (CROC)

Nem listázott

1 CROC-USD élő ár:

$12.66
$12.66
-3.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Crocodile Finance (CROC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:54 (UTC+8)

Crocodile Finance (CROC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 12.59
$ 12.59
24h alacsony
$ 13.25
$ 13.25
24h magas

$ 12.59
$ 12.59

$ 13.25
$ 13.25

$ 29.85
$ 29.85

$ 9.96
$ 9.96

-0.54%

-3.24%

-13.86%

-13.86%

Crocodile Finance (CROC) valós idejű ár: $12.66. Az elmúlt 24 órában, a(z)CROC legalacsonyabb ára $ 12.59, legmagasabb ára pedig $ 13.25 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CROC valaha volt legmagasabb ára $ 29.85, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 9.96 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CROC változása a következő volt: -0.54% az elmúlt órában, -3.24% az elmúlt 24 órában, és -13.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crocodile Finance (CROC) piaci információk

$ 2.20M
$ 2.20M

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M

173.93K
173.93K

173,927.1726143236
173,927.1726143236

A(z) Crocodile Finance jelenlegi piaci plafonja $ 2.20M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CROC keringésben lévő tokenszáma 173.93K, és a teljes tokenszám 173927.1726143236. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.20M.

Crocodile Finance (CROC) árelőzmények USD

A(z) Crocodile FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.42500735677596.
A(z) Crocodile Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -6.3844823100.
A(z) Crocodile Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -4.7317091820.
A(z) Crocodile Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.42500735677596-3.24%
30 nap$ -6.3844823100-50.43%
60 nap$ -4.7317091820-37.37%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Crocodile Finance (CROC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Crocodile Finance (CROC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Crocodile Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Crocodile Finance (CROC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Crocodile Finance (CROC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Crocodile Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Crocodile Finance árelőrejelzését most!

CROC helyi valutákra

Crocodile Finance (CROC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Crocodile Finance (CROC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CROC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Crocodile Finance (CROC)

Mennyit ér ma a(z) Crocodile Finance (CROC)?
A(z) élő CROC ár a(z) USD esetében 12.66 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CROC ára a(z) USD esetében?
A(z) CROC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 12.66. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Crocodile Finance piaci plafonja?
A(z) CROC piaci plafonja $ 2.20M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CROC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CROC keringésben lévő tokenszáma 173.93K USD.
Mi volt a(z) CROC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CROC mindenkori legmagasabb ára 29.85 USD.
Mi volt a(z) CROC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CROC mindenkori legalacsonyabb ára 9.96 USD.
Mekkora a(z) CROC kereskedési volumene?
A(z) CROC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CROC ára emelkedni fog idén?
A(z) CROC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CROC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:54 (UTC+8)

