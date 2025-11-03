Croatian Football Federation Token (VATRENI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 24h alacsony $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 24h magas 24h alacsony $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 24h magas $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Minden idők csúcspontja $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Legalacsonyabb ár $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Árváltozás (1H) -0.29% Árváltozás (1D) -1.58% Árváltozás (7D) +24.35% Árváltozás (7D) +24.35%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) valós idejű ár: $1.46. Az elmúlt 24 órában, a(z)VATRENI legalacsonyabb ára $ 1.46, legmagasabb ára pedig $ 1.48 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VATRENI valaha volt legmagasabb ára $ 1.85, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.050045 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VATRENI változása a következő volt: -0.29% az elmúlt órában, -1.58% az elmúlt 24 órában, és +24.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) piaci információk

Piaci érték $ 5.67M$ 5.67M $ 5.67M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 31.10M$ 31.10M $ 31.10M Forgalomban lévő készlet 3.89M 3.89M 3.89M Teljes tokenszám 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

A(z) Croatian Football Federation Token jelenlegi piaci plafonja $ 5.67M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VATRENI keringésben lévő tokenszáma 3.89M, és a teljes tokenszám 21359921.793765157. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.10M.