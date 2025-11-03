TőzsdeDEX+
A(z) élő Croatian Football Federation Token ár ma 1.46 USD. Kövesd nyomon a(z) VATRENI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VATRENI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VATRENI

VATRENI árinformációk

Mi a(z) VATRENI

VATRENI hivatalos webhely

VATRENI tokenomikai adatai

VATRENI árelőrejelzés

Croatian Football Federation Token Logó

Croatian Football Federation Token Ár (VATRENI)

Nem listázott

1 VATRENI-USD élő ár:

$1.46
-1.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Croatian Football Federation Token (VATRENI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:47 (UTC+8)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.46
24h alacsony
$ 1.48
24h magas

$ 1.46
$ 1.48
$ 1.85
$ 0.050045
-0.29%

-1.58%

+24.35%

+24.35%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) valós idejű ár: $1.46. Az elmúlt 24 órában, a(z)VATRENI legalacsonyabb ára $ 1.46, legmagasabb ára pedig $ 1.48 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VATRENI valaha volt legmagasabb ára $ 1.85, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.050045 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VATRENI változása a következő volt: -0.29% az elmúlt órában, -1.58% az elmúlt 24 órában, és +24.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) piaci információk

$ 5.67M
--
$ 31.10M
3.89M
21,359,921.793765157
A(z) Croatian Football Federation Token jelenlegi piaci plafonja $ 5.67M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VATRENI keringésben lévő tokenszáma 3.89M, és a teljes tokenszám 21359921.793765157. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.10M.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) árelőzmények USD

A(z) Croatian Football Federation TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.023431692879032.
A(z) Croatian Football Federation Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.2532534980.
A(z) Croatian Football Federation Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.3967268220.
A(z) Croatian Football Federation Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.9061890236042647.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.023431692879032-1.58%
30 nap$ +0.2532534980+17.35%
60 nap$ +0.3967268220+27.17%
90 nap$ +0.9061890236042647+163.63%

Mi a(z) Croatian Football Federation Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Croatian Football Federation Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Croatian Football Federation Token (VATRENI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Croatian Football Federation Token (VATRENI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Croatian Football Federation Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Croatian Football Federation Token árelőrejelzését most!

VATRENI helyi valutákra

Croatian Football Federation Token (VATRENI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Croatian Football Federation Token (VATRENI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VATRENI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Mennyit ér ma a(z) Croatian Football Federation Token (VATRENI)?
A(z) élő VATRENI ár a(z) USD esetében 1.46 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VATRENI ára a(z) USD esetében?
A(z) VATRENI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.46. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Croatian Football Federation Token piaci plafonja?
A(z) VATRENI piaci plafonja $ 5.67M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VATRENI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VATRENI keringésben lévő tokenszáma 3.89M USD.
Mi volt a(z) VATRENI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VATRENI mindenkori legmagasabb ára 1.85 USD.
Mi volt a(z) VATRENI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VATRENI mindenkori legalacsonyabb ára 0.050045 USD.
Mekkora a(z) VATRENI kereskedési volumene?
A(z) VATRENI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VATRENI ára emelkedni fog idén?
A(z) VATRENI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VATRENI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:47 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

