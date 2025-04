Mi a(z) CRISPR (CRISP)

Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. ​ Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

CRISPR (CRISP) Erőforrás Hivatalos webhely