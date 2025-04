Mi a(z) CREDITS (CS)

CREDITS platform offers a new and unique technical implementation of blockchain technology with autonomous smart contracts, data protocol and its own internal cryptocurrency. We strive to achieve unique technical parameters of the network – more than 1,000,000 transactions per second. The average processing time of each transaction starts from 0.01 second with a very low cost of each transaction (as low as 0.0001%). CREDITS team has developed the MVP (Minimum Viable Product) and have confirmed the technical feasibility of implementation by industry experts.

