CreatorDAO (CREATOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00457059 $ 0.00457059 $ 0.00457059 24h alacsony $ 0.00489685 $ 0.00489685 $ 0.00489685 24h magas 24h alacsony $ 0.00457059$ 0.00457059 $ 0.00457059 24h magas $ 0.00489685$ 0.00489685 $ 0.00489685 Minden idők csúcspontja $ 0.02225446$ 0.02225446 $ 0.02225446 Legalacsonyabb ár $ 0.00269697$ 0.00269697 $ 0.00269697 Árváltozás (1H) -1.24% Árváltozás (1D) -6.63% Árváltozás (7D) -33.76% Árváltozás (7D) -33.76%

CreatorDAO (CREATOR) valós idejű ár: $0.0045707. Az elmúlt 24 órában, a(z)CREATOR legalacsonyabb ára $ 0.00457059, legmagasabb ára pedig $ 0.00489685 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CREATOR valaha volt legmagasabb ára $ 0.02225446, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00269697 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CREATOR változása a következő volt: -1.24% az elmúlt órában, -6.63% az elmúlt 24 órában, és -33.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CreatorDAO (CREATOR) piaci információk

Piaci érték $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Forgalomban lévő készlet 238.80M 238.80M 238.80M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) CreatorDAO jelenlegi piaci plafonja $ 1.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CREATOR keringésben lévő tokenszáma 238.80M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.58M.