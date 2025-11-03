Crazzers AI (CRAZZERS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00014922 24h alacsony $ 0.00017841 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0005108 Legalacsonyabb ár $ 0.00005884 Árváltozás (1H) +0.17% Árváltozás (1D) -11.84% Árváltozás (7D) -8.42%

Crazzers AI (CRAZZERS) valós idejű ár: $0.00015726. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRAZZERS legalacsonyabb ára $ 0.00014922, legmagasabb ára pedig $ 0.00017841 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRAZZERS valaha volt legmagasabb ára $ 0.0005108, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005884 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRAZZERS változása a következő volt: +0.17% az elmúlt órában, -11.84% az elmúlt 24 órában, és -8.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crazzers AI (CRAZZERS) piaci információk

Piaci érték $ 61.81K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 157.13K Forgalomban lévő készlet 393.33M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Crazzers AI jelenlegi piaci plafonja $ 61.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRAZZERS keringésben lévő tokenszáma 393.33M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 157.13K.