TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Crazzers AI ár ma 0.00015726 USD. Kövesd nyomon a(z) CRAZZERS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRAZZERS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Crazzers AI ár ma 0.00015726 USD. Kövesd nyomon a(z) CRAZZERS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRAZZERS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CRAZZERS

CRAZZERS árinformációk

Mi a(z) CRAZZERS

CRAZZERS hivatalos webhely

CRAZZERS tokenomikai adatai

CRAZZERS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Crazzers AI Logó

Crazzers AI Ár (CRAZZERS)

Nem listázott

1 CRAZZERS-USD élő ár:

$0.00015701
$0.00015701$0.00015701
-11.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Crazzers AI (CRAZZERS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:02 (UTC+8)

Crazzers AI (CRAZZERS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00014922
$ 0.00014922$ 0.00014922
24h alacsony
$ 0.00017841
$ 0.00017841$ 0.00017841
24h magas

$ 0.00014922
$ 0.00014922$ 0.00014922

$ 0.00017841
$ 0.00017841$ 0.00017841

$ 0.0005108
$ 0.0005108$ 0.0005108

$ 0.00005884
$ 0.00005884$ 0.00005884

+0.17%

-11.84%

-8.42%

-8.42%

Crazzers AI (CRAZZERS) valós idejű ár: $0.00015726. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRAZZERS legalacsonyabb ára $ 0.00014922, legmagasabb ára pedig $ 0.00017841 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRAZZERS valaha volt legmagasabb ára $ 0.0005108, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005884 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRAZZERS változása a következő volt: +0.17% az elmúlt órában, -11.84% az elmúlt 24 órában, és -8.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crazzers AI (CRAZZERS) piaci információk

$ 61.81K
$ 61.81K$ 61.81K

--
----

$ 157.13K
$ 157.13K$ 157.13K

393.33M
393.33M 393.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Crazzers AI jelenlegi piaci plafonja $ 61.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRAZZERS keringésben lévő tokenszáma 393.33M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 157.13K.

Crazzers AI (CRAZZERS) árelőzmények USD

A(z) Crazzers AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Crazzers AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000102200.
A(z) Crazzers AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0001033537.
A(z) Crazzers AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0000655829209428417.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-11.84%
30 nap$ +0.0000102200+6.50%
60 nap$ +0.0001033537+65.72%
90 nap$ +0.0000655829209428417+71.54%

Mi a(z) Crazzers AI (CRAZZERS)

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Crazzers AI (CRAZZERS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Crazzers AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Crazzers AI (CRAZZERS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Crazzers AI (CRAZZERS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Crazzers AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Crazzers AI árelőrejelzését most!

CRAZZERS helyi valutákra

Crazzers AI (CRAZZERS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Crazzers AI (CRAZZERS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRAZZERS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Crazzers AI (CRAZZERS)

Mennyit ér ma a(z) Crazzers AI (CRAZZERS)?
A(z) élő CRAZZERS ár a(z) USD esetében 0.00015726 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRAZZERS ára a(z) USD esetében?
A(z) CRAZZERS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00015726. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Crazzers AI piaci plafonja?
A(z) CRAZZERS piaci plafonja $ 61.81K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRAZZERS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRAZZERS keringésben lévő tokenszáma 393.33M USD.
Mi volt a(z) CRAZZERS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRAZZERS mindenkori legmagasabb ára 0.0005108 USD.
Mi volt a(z) CRAZZERS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRAZZERS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005884 USD.
Mekkora a(z) CRAZZERS kereskedési volumene?
A(z) CRAZZERS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CRAZZERS ára emelkedni fog idén?
A(z) CRAZZERS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRAZZERS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:02 (UTC+8)

Crazzers AI (CRAZZERS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,407.28
$107,407.28$107,407.28

-2.45%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,707.23
$3,707.23$3,707.23

-3.79%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.89
$175.89$175.89

-4.29%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0526
$1.0526$1.0526

-16.58%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,707.23
$3,707.23$3,707.23

-3.79%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,407.28
$107,407.28$107,407.28

-2.45%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.89
$175.89$175.89

-4.29%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4087
$2.4087$2.4087

-3.64%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0526
$1.0526$1.0526

-16.58%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08790
$0.08790$0.08790

+779.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0301
$0.0301$0.0301

-89.57%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05512
$0.05512$0.05512

-0.18%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08790
$0.08790$0.08790

+779.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000569
$0.0000569$0.0000569

+125.79%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001000
$0.000000001000$0.000000001000

+129.88%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003400
$0.0003400$0.0003400

+70.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006085
$0.00006085$0.00006085

+66.21%