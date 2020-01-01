Cramer Coin ($CRAMER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cramer Coin ($CRAMER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cramer Coin ($CRAMER) tokennel kapcsolatos információk It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy. Hivatalos webhely: https://www.cramercoin.com/ Vásárolj most $CRAMER tokent!

Cramer Coin ($CRAMER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cramer Coin ($CRAMER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 197.01K $ 197.01K $ 197.01K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 846.59M $ 846.59M $ 846.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 232.71K $ 232.71K $ 232.71K Minden idők csúcspontja: $ 0.01241046 $ 0.01241046 $ 0.01241046 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00023271 $ 0.00023271 $ 0.00023271 További tudnivalók a(z) Cramer Coin ($CRAMER) áráról

Cramer Coin ($CRAMER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cramer Coin ($CRAMER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $CRAMER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $CRAMER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $CRAMER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $CRAMER token élő árfolyamát!

$CRAMER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $CRAMER kapcsán? $CRAMER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $CRAMER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

