CraftCoin (CRC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CraftCoin (CRC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CraftCoin (CRC) tokennel kapcsolatos információk CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Hivatalos webhely: https://craftcoin.info/ Vásárolj most CRC tokent!

CraftCoin (CRC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CraftCoin (CRC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 64.80K $ 64.80K $ 64.80K Teljes tokenszám: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Keringésben lévő tokenszám: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.80K $ 64.80K $ 64.80K Minden idők csúcspontja: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Minden idők mélypontja: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Jelenlegi ár: $ 0.074038 $ 0.074038 $ 0.074038 További tudnivalók a(z) CraftCoin (CRC) áráról

CraftCoin (CRC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CraftCoin (CRC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRC token élő árfolyamát!

CRC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CRC kapcsán? CRC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CRC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

