Cradle Games (CRADLE)

CRADLE - Introduction Bridging groundbreaking VR experiences and next-gen streaming innovation, $CRADLE isn’t just a token—it’s your gateway to the future of gaming and esports. A Token with Purpose, Innovation, and Impact $CRADLE is the lifeblood of two revolutionary platforms: Cradle of Sins: A VR & PC cross-play multiplayer fantasy game redefining immersive gaming. Streamble: A livestream hub that combines interactive game streaming, live betting, and seamless tournament experiences.

