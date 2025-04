Mi a(z) Crabbie (CRAB)

Crabbie, the degenerate Solana mogul, is a high-stakes gambler and owner of the elite casino "The Golden Claw". Known for his impeccable manners, charm, and charisma, he lives a life of luxury and influence. Despite his taste for finer things, his addictions to women and gambling define his notorious reputation.

Crabbie (CRAB) Erőforrás Hivatalos webhely