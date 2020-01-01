CPA by Virtuals (CPA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CPA by Virtuals (CPA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CPA by Virtuals (CPA) tokennel kapcsolatos információk $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. Hivatalos webhely: https://www.agentcpa.ai/ Vásárolj most CPA tokent!

CPA by Virtuals (CPA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CPA by Virtuals (CPA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 325.43K $ 325.43K $ 325.43K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 793.72M $ 793.72M $ 793.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 410.00K $ 410.00K $ 410.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.00766071 $ 0.00766071 $ 0.00766071 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00041 $ 0.00041 $ 0.00041 További tudnivalók a(z) CPA by Virtuals (CPA) áráról

CPA by Virtuals (CPA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CPA by Virtuals (CPA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CPA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CPA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CPA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CPA token élő árfolyamát!

CPA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CPA kapcsán? CPA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CPA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

