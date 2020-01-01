Cow Patty Bingo (MOO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cow Patty Bingo (MOO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cow Patty Bingo (MOO) tokennel kapcsolatos információk Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community. Hivatalos webhely: https://moopattybingo.com/ Vásárolj most MOO tokent!

Cow Patty Bingo (MOO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cow Patty Bingo (MOO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.46K $ 7.46K $ 7.46K Teljes tokenszám: $ 899.29M $ 899.29M $ 899.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 899.29M $ 899.29M $ 899.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.46K $ 7.46K $ 7.46K Minden idők csúcspontja: $ 0.00214171 $ 0.00214171 $ 0.00214171 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Cow Patty Bingo (MOO) áráról

Cow Patty Bingo (MOO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cow Patty Bingo (MOO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOO token élő árfolyamát!

MOO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOO kapcsán? MOO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

