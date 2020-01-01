COTI AI Agents (COAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) COTI AI Agents (COAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

COTI AI Agents (COAI) tokennel kapcsolatos információk COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities Hivatalos webhely: https://cotiagents.ai/ Fehér könyv: https://cotiagents.gitbook.io Vásárolj most COAI tokent!

COTI AI Agents (COAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COTI AI Agents (COAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 236.76K $ 236.76K $ 236.76K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 622.00M $ 622.00M $ 622.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 380.64K $ 380.64K $ 380.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.01080825 $ 0.01080825 $ 0.01080825 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00038064 $ 0.00038064 $ 0.00038064 További tudnivalók a(z) COTI AI Agents (COAI) áráról

COTI AI Agents (COAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) COTI AI Agents (COAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COAI token élő árfolyamát!

COAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COAI kapcsán? COAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

