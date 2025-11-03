TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Cosmo ár ma 0.00004209 USD. Kövesd nyomon a(z) COSMO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COSMO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Cosmo ár ma 0.00004209 USD. Kövesd nyomon a(z) COSMO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COSMO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COSMO

COSMO árinformációk

Mi a(z) COSMO

COSMO hivatalos webhely

COSMO tokenomikai adatai

COSMO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Cosmo Logó

Cosmo Ár (COSMO)

Nem listázott

1 COSMO-USD élő ár:

--
----
-2.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Cosmo (COSMO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:12 (UTC+8)

Cosmo (COSMO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000421
$ 0.0000421$ 0.0000421
24h alacsony
$ 0.00004342
$ 0.00004342$ 0.00004342
24h magas

$ 0.0000421
$ 0.0000421$ 0.0000421

$ 0.00004342
$ 0.00004342$ 0.00004342

$ 0.00089054
$ 0.00089054$ 0.00089054

$ 0.00003794
$ 0.00003794$ 0.00003794

-1.25%

-2.37%

-28.86%

-28.86%

Cosmo (COSMO) valós idejű ár: $0.00004209. Az elmúlt 24 órában, a(z)COSMO legalacsonyabb ára $ 0.0000421, legmagasabb ára pedig $ 0.00004342 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COSMO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00089054, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003794 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COSMO változása a következő volt: -1.25% az elmúlt órában, -2.37% az elmúlt 24 órában, és -28.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cosmo (COSMO) piaci információk

$ 38.11K
$ 38.11K$ 38.11K

--
----

$ 38.11K
$ 38.11K$ 38.11K

905.20M
905.20M 905.20M

905,204,147.8626863
905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

A(z) Cosmo jelenlegi piaci plafonja $ 38.11K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COSMO keringésben lévő tokenszáma 905.20M, és a teljes tokenszám 905204147.8626863. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.11K.

Cosmo (COSMO) árelőzmények USD

A(z) CosmoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Cosmo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000236643.
A(z) Cosmo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000264818.
A(z) Cosmo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0003492916637103503.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.37%
30 nap$ -0.0000236643-56.22%
60 nap$ -0.0000264818-62.91%
90 nap$ -0.0003492916637103503-89.24%

Mi a(z) Cosmo (COSMO)

Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Cosmo (COSMO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Cosmo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Cosmo (COSMO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Cosmo (COSMO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Cosmo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Cosmo árelőrejelzését most!

COSMO helyi valutákra

Cosmo (COSMO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Cosmo (COSMO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COSMO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Cosmo (COSMO)

Mennyit ér ma a(z) Cosmo (COSMO)?
A(z) élő COSMO ár a(z) USD esetében 0.00004209 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COSMO ára a(z) USD esetében?
A(z) COSMO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00004209. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Cosmo piaci plafonja?
A(z) COSMO piaci plafonja $ 38.11K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COSMO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COSMO keringésben lévő tokenszáma 905.20M USD.
Mi volt a(z) COSMO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COSMO mindenkori legmagasabb ára 0.00089054 USD.
Mi volt a(z) COSMO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COSMO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003794 USD.
Mekkora a(z) COSMO kereskedési volumene?
A(z) COSMO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) COSMO ára emelkedni fog idén?
A(z) COSMO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COSMO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:12 (UTC+8)

Cosmo (COSMO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,084.89
$109,084.89$109,084.89

-0.93%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,802.11
$3,802.11$3,802.11

-1.32%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02435
$0.02435$0.02435

-7.44%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1176
$1.1176$1.1176

-11.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.34
$183.34$183.34

-0.23%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,084.89
$109,084.89$109,084.89

-0.93%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,802.11
$3,802.11$3,802.11

-1.32%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.34
$183.34$183.34

-0.23%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.94
$87.94$87.94

-0.74%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4634
$2.4634$2.4634

-1.46%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0362
$0.0362$0.0362

-27.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05612
$0.05612$0.05612

+180.60%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09790
$0.09790$0.09790

+18.50%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002060
$0.000000002060$0.000000002060

+373.56%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007690
$0.00007690$0.00007690

+110.05%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000496
$0.000000000496$0.000000000496

+27.50%