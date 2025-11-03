Cosmo (COSMO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0000421 $ 0.0000421 $ 0.0000421 24h alacsony $ 0.00004342 $ 0.00004342 $ 0.00004342 24h magas 24h alacsony $ 0.0000421$ 0.0000421 $ 0.0000421 24h magas $ 0.00004342$ 0.00004342 $ 0.00004342 Minden idők csúcspontja $ 0.00089054$ 0.00089054 $ 0.00089054 Legalacsonyabb ár $ 0.00003794$ 0.00003794 $ 0.00003794 Árváltozás (1H) -1.25% Árváltozás (1D) -2.37% Árváltozás (7D) -28.86% Árváltozás (7D) -28.86%

Cosmo (COSMO) valós idejű ár: $0.00004209. Az elmúlt 24 órában, a(z)COSMO legalacsonyabb ára $ 0.0000421, legmagasabb ára pedig $ 0.00004342 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COSMO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00089054, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003794 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COSMO változása a következő volt: -1.25% az elmúlt órában, -2.37% az elmúlt 24 órában, és -28.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cosmo (COSMO) piaci információk

Piaci érték $ 38.11K$ 38.11K $ 38.11K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 38.11K$ 38.11K $ 38.11K Forgalomban lévő készlet 905.20M 905.20M 905.20M Teljes tokenszám 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

A(z) Cosmo jelenlegi piaci plafonja $ 38.11K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COSMO keringésben lévő tokenszáma 905.20M, és a teljes tokenszám 905204147.8626863. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.11K.