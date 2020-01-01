CorionX (CORX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CorionX (CORX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CorionX (CORX) tokennel kapcsolatos információk CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX (CORX) token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption ♦️ CorionX is using partners bridges to provide interoperability, fast, secure & cheap transactions and scalability ♦️ CorionX will provide the next generation of mobile payments: This will power cheap, fast, and highly scalable transactions within the community using CorionX, Stablecoins and other ERC 20 tokens. ♦️ CorionX creates the one platform for education, rewards the collaboration of the community and leads the #MoneyInTheRightDirection Movement. ♦️ Staking without lockup: Holders of the CorionX utility token earn 2.5% quarterly, (10.38% APY) staking rewards without needing to lock up their assets. This is paid on the average CorionX balance held in the user’s ETH wallet, leaving them free to transact and benefit from the token’s utility without missing out on rewards. ♦️ Earning Yields in CeFi and DeFi: CorionX is looking to integrate Centralized Finance and Decentralized Finance solutions to provide easy to use access to mainstream users to earn yields and to extend CorionX utilites. ♦️ CorionX token has a wide range of use cases. It can be used for bounties and reward plans, membership fees, earning rewards, and a whole lot more. ♦️ CorionX token holders can earn discounts and benefits for holding and participating in the CorionX ecosystem. Hivatalos webhely: https://corion.io/corionx/ Vásárolj most CORX tokent!

CorionX (CORX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CorionX (CORX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.70K $ 9.70K $ 9.70K Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 95.44M $ 95.44M $ 95.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.64K $ 40.64K $ 40.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.03473611 $ 0.03473611 $ 0.03473611 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010161 $ 0.00010161 $ 0.00010161 További tudnivalók a(z) CorionX (CORX) áráról

CorionX (CORX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CorionX (CORX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CORX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CORX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CORX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CORX token élő árfolyamát!

CORX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CORX kapcsán? CORX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

