CorgiAI (CORGIAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CorgiAI (CORGIAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CorgiAI (CORGIAI) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Hivatalos webhely: https://corgiai.xyz/ Fehér könyv: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Vásárolj most CORGIAI tokent!

CorgiAI (CORGIAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CorgiAI (CORGIAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 51.65M $ 51.65M $ 51.65M Teljes tokenszám: $ 372.50B $ 372.50B $ 372.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 343.53B $ 343.53B $ 343.53B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 56.01M $ 56.01M $ 56.01M Minden idők csúcspontja: $ 0.0042301 $ 0.0042301 $ 0.0042301 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00015037 $ 0.00015037 $ 0.00015037 További tudnivalók a(z) CorgiAI (CORGIAI) áráról

CorgiAI (CORGIAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CorgiAI (CORGIAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CORGIAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CORGIAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CORGIAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CORGIAI token élő árfolyamát!

