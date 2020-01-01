Corgi Inu (CORGI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Corgi Inu (CORGI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Corgi Inu (CORGI) tokennel kapcsolatos információk Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it’s the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that’s accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you’re here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey! Hivatalos webhely: https://corgibnb.com Vásárolj most CORGI tokent!

Corgi Inu (CORGI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Corgi Inu (CORGI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.39K $ 15.39K $ 15.39K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.11K $ 18.11K $ 18.11K Minden idők csúcspontja: $ 0.00916099 $ 0.00916099 $ 0.00916099 Minden idők mélypontja: $ 0.00001153 $ 0.00001153 $ 0.00001153 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Corgi Inu (CORGI) áráról

Corgi Inu (CORGI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Corgi Inu (CORGI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CORGI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CORGI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CORGI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CORGI token élő árfolyamát!

CORGI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CORGI kapcsán? CORGI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CORGI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

