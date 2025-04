Mi a(z) Core Token (CTN)

Core Token (CTN) is a resourceful utility token that is used as a form of payment and facilitation for the current and future CoDeTech and Core Blockchain ecosystem. CTN is built on the Core Blockchain, and it is used to exchange value or pay for operational services in the Core ecosystem, executed by regulated compliant smart contracts. It is built on the philosophy of equal opportunity for businesses and individuals to easily adopt blockchain in their daily lives.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Core Token (CTN) Erőforrás Hivatalos webhely