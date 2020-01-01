Cora (CORA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cora (CORA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cora (CORA) tokennel kapcsolatos információk AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi Hivatalos webhely: http://www.metabotai.xyz Fehér könyv: https://docs.metabotai.xyz/ Vásárolj most CORA tokent!

Cora (CORA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cora (CORA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 103.12K $ 103.12K $ 103.12K Teljes tokenszám: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 881.43M $ 881.43M $ 881.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 116.82K $ 116.82K $ 116.82K Minden idők csúcspontja: $ 0.00386746 $ 0.00386746 $ 0.00386746 Minden idők mélypontja: $ 0.00005608 $ 0.00005608 $ 0.00005608 Jelenlegi ár: $ 0.00011699 $ 0.00011699 $ 0.00011699 További tudnivalók a(z) Cora (CORA) áráról

Cora (CORA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cora (CORA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CORA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CORA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CORA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CORA token élő árfolyamát!

CORA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CORA kapcsán? CORA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CORA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

