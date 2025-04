Mi a(z) Cool Cats Milk (MILK)

$MILK is a token that enhances interactivity within the Cool Cats gamified ecosystem, and ultimately provides more utility to users within Cooltopia. What does that mean, exactly? It means by giving users ways to earn and spend $MILK, we're able to give them more things to do!

