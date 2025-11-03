TőzsdeDEX+
A(z) élő Conspiracy Guy ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CGUY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CGUY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CGUY

CGUY árinformációk

Mi a(z) CGUY

CGUY hivatalos webhely

CGUY tokenomikai adatai

CGUY árelőrejelzés

Conspiracy Guy Logó

Conspiracy Guy Ár (CGUY)

Nem listázott

1 CGUY-USD élő ár:

--
----
-18.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Conspiracy Guy (CGUY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:23:09 (UTC+8)

Conspiracy Guy (CGUY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-18.39%

+4.33%

+4.33%

Conspiracy Guy (CGUY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CGUY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CGUY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CGUY változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -18.39% az elmúlt 24 órában, és +4.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Conspiracy Guy (CGUY) piaci információk

$ 22.75K
$ 22.75K$ 22.75K

--
----

$ 22.75K
$ 22.75K$ 22.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Conspiracy Guy jelenlegi piaci plafonja $ 22.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CGUY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.75K.

Conspiracy Guy (CGUY) árelőzmények USD

A(z) Conspiracy GuyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Conspiracy Guy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Conspiracy Guy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Conspiracy Guy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-18.39%
30 nap$ 0-20.19%
60 nap$ 0-52.53%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Conspiracy Guy (CGUY)

Conspiracy Guy, an original handmade memecoin, centers on a character who discovers what he believes is the "truth" on BaseTube. The project’s mission is to build a vibrant ecosystem around this quirky figure, with ambitious plans to launch a cartoon show featuring his adventures. The show will be shared across platforms like Zora, Instagram, TikTok, and a forthcoming Base app, merging crypto culture with entertaining, narrative-driven content to engage a wide audience.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Conspiracy Guy (CGUY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Conspiracy Guy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Conspiracy Guy (CGUY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Conspiracy Guy (CGUY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Conspiracy Guy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Conspiracy Guy árelőrejelzését most!

CGUY helyi valutákra

Conspiracy Guy (CGUY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Conspiracy Guy (CGUY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CGUY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Conspiracy Guy (CGUY)

Mennyit ér ma a(z) Conspiracy Guy (CGUY)?
A(z) élő CGUY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CGUY ára a(z) USD esetében?
A(z) CGUY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Conspiracy Guy piaci plafonja?
A(z) CGUY piaci plafonja $ 22.75K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CGUY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CGUY keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) CGUY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CGUY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) CGUY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CGUY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CGUY kereskedési volumene?
A(z) CGUY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CGUY ára emelkedni fog idén?
A(z) CGUY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CGUY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:23:09 (UTC+8)

Conspiracy Guy (CGUY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

