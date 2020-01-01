Conscious Token (CONSCIOUS) tokenomikai adatai
Conscious Token (CONSCIOUS) tokennel kapcsolatos információk
In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness.
Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.
Conscious Token (CONSCIOUS) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Conscious Token (CONSCIOUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Conscious Token (CONSCIOUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Conscious Token (CONSCIOUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó CONSCIOUS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező CONSCIOUS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) CONSCIOUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CONSCIOUS token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.