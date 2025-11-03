Concilium (CONCILIUM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 24h alacsony $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 24h magas 24h alacsony $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 24h magas $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Minden idők csúcspontja $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Legalacsonyabb ár $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Árváltozás (1H) -1.45% Árváltozás (1D) -1.59% Árváltozás (7D) -23.20% Árváltozás (7D) -23.20%

Concilium (CONCILIUM) valós idejű ár: $2.91. Az elmúlt 24 órában, a(z)CONCILIUM legalacsonyabb ára $ 2.88, legmagasabb ára pedig $ 2.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CONCILIUM valaha volt legmagasabb ára $ 5.57, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.16 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CONCILIUM változása a következő volt: -1.45% az elmúlt órában, -1.59% az elmúlt 24 órában, és -23.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Concilium (CONCILIUM) piaci információk

Piaci érték $ 14.17M$ 14.17M $ 14.17M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.53M$ 14.53M $ 14.53M Forgalomban lévő készlet 4.88M 4.88M 4.88M Teljes tokenszám 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

A(z) Concilium jelenlegi piaci plafonja $ 14.17M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CONCILIUM keringésben lévő tokenszáma 4.88M, és a teljes tokenszám 4999999.999999373. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.53M.