A(z) élő Concilium ár ma 2.91 USD. Kövesd nyomon a(z) CONCILIUM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CONCILIUM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CONCILIUM

CONCILIUM árinformációk

Mi a(z) CONCILIUM

CONCILIUM fehér könyv

CONCILIUM hivatalos webhely

CONCILIUM tokenomikai adatai

CONCILIUM árelőrejelzés

Concilium Logó

Concilium Ár (CONCILIUM)

Nem listázott

1 CONCILIUM-USD élő ár:

$2.91
$2.91$2.91
-1.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Concilium (CONCILIUM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:06 (UTC+8)

Concilium (CONCILIUM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 2.88
$ 2.88$ 2.88
24h alacsony
$ 2.98
$ 2.98$ 2.98
24h magas

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

$ 2.98
$ 2.98$ 2.98

$ 5.57
$ 5.57$ 5.57

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

-1.45%

-1.59%

-23.20%

-23.20%

Concilium (CONCILIUM) valós idejű ár: $2.91. Az elmúlt 24 órában, a(z)CONCILIUM legalacsonyabb ára $ 2.88, legmagasabb ára pedig $ 2.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CONCILIUM valaha volt legmagasabb ára $ 5.57, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.16 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CONCILIUM változása a következő volt: -1.45% az elmúlt órában, -1.59% az elmúlt 24 órában, és -23.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Concilium (CONCILIUM) piaci információk

$ 14.17M
$ 14.17M$ 14.17M

--
----

$ 14.53M
$ 14.53M$ 14.53M

4.88M
4.88M 4.88M

4,999,999.999999373
4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

A(z) Concilium jelenlegi piaci plafonja $ 14.17M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CONCILIUM keringésben lévő tokenszáma 4.88M, és a teljes tokenszám 4999999.999999373. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.53M.

Concilium (CONCILIUM) árelőzmények USD

A(z) ConciliumUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.047209584112515.
A(z) Concilium USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +3.5618807400.
A(z) Concilium USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Concilium USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.047209584112515-1.59%
30 nap$ +3.5618807400+122.40%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Concilium (CONCILIUM)

Concilium is an emerging blockchain ecosystem whose main objective is to consolidate an active community in the crypto space and in the development of decentralized digital businesses.

During our first year of operation, we have managed to stabilize and position the value of our native token, $CONCILIUM, above 30 cents, an achievement driven by the synergy of our internal products and the real utility generated within the ecosystem.

Our project incubator, Brooder, has been a fundamental pillar in this growth, promoting the development and launch of multiple products, both our own and those of external partners, that bring tangible value to the community and the token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Concilium (CONCILIUM) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Concilium árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Concilium (CONCILIUM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Concilium (CONCILIUM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Concilium rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Concilium árelőrejelzését most!

CONCILIUM helyi valutákra

Concilium (CONCILIUM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Concilium (CONCILIUM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CONCILIUM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Concilium (CONCILIUM)

Mennyit ér ma a(z) Concilium (CONCILIUM)?
A(z) élő CONCILIUM ár a(z) USD esetében 2.91 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CONCILIUM ára a(z) USD esetében?
A(z) CONCILIUM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.91. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Concilium piaci plafonja?
A(z) CONCILIUM piaci plafonja $ 14.17M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CONCILIUM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CONCILIUM keringésben lévő tokenszáma 4.88M USD.
Mi volt a(z) CONCILIUM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CONCILIUM mindenkori legmagasabb ára 5.57 USD.
Mi volt a(z) CONCILIUM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CONCILIUM mindenkori legalacsonyabb ára 1.16 USD.
Mekkora a(z) CONCILIUM kereskedési volumene?
A(z) CONCILIUM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CONCILIUM ára emelkedni fog idén?
A(z) CONCILIUM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CONCILIUM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:06 (UTC+8)

Concilium (CONCILIUM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

