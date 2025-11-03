TőzsdeDEX+
A(z) élő Concentric Industries ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CONCENTRIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CONCENTRIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CONCENTRIC

CONCENTRIC árinformációk

Mi a(z) CONCENTRIC

CONCENTRIC hivatalos webhely

CONCENTRIC tokenomikai adatai

CONCENTRIC árelőrejelzés

Concentric Industries Logó

Concentric Industries Ár (CONCENTRIC)

Nem listázott

1 CONCENTRIC-USD élő ár:

$0.00061774
$0.00061774$0.00061774
-1.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:01:58 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-1.78%

-35.43%

-35.43%

Concentric Industries (CONCENTRIC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CONCENTRIC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CONCENTRIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00442362, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CONCENTRIC változása a következő volt: -1.03% az elmúlt órában, -1.78% az elmúlt 24 órában, és -35.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Concentric Industries (CONCENTRIC) piaci információk

$ 538.56K
$ 538.56K$ 538.56K

--
----

$ 617.71K
$ 617.71K$ 617.71K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

A(z) Concentric Industries jelenlegi piaci plafonja $ 538.56K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CONCENTRIC keringésben lévő tokenszáma 871.82M, és a teljes tokenszám 999946936.5288035. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 617.71K.

Concentric Industries (CONCENTRIC) árelőzmények USD

A(z) Concentric IndustriesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Concentric Industries USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Concentric Industries USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Concentric Industries USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.78%
30 nap$ 0-2.83%
60 nap$ 0-10.68%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Concentric Industries (CONCENTRIC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Concentric Industries árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Concentric Industries (CONCENTRIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Concentric Industries (CONCENTRIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Concentric Industries rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Concentric Industries árelőrejelzését most!

CONCENTRIC helyi valutákra

Concentric Industries (CONCENTRIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Concentric Industries (CONCENTRIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CONCENTRIC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Concentric Industries (CONCENTRIC)

Mennyit ér ma a(z) Concentric Industries (CONCENTRIC)?
A(z) élő CONCENTRIC ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CONCENTRIC ára a(z) USD esetében?
A(z) CONCENTRIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Concentric Industries piaci plafonja?
A(z) CONCENTRIC piaci plafonja $ 538.56K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CONCENTRIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CONCENTRIC keringésben lévő tokenszáma 871.82M USD.
Mi volt a(z) CONCENTRIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CONCENTRIC mindenkori legmagasabb ára 0.00442362 USD.
Mi volt a(z) CONCENTRIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CONCENTRIC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CONCENTRIC kereskedési volumene?
A(z) CONCENTRIC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CONCENTRIC ára emelkedni fog idén?
A(z) CONCENTRIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CONCENTRIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:01:58 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

