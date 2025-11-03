Compound USDC (CUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02523943 $ 0.02523943 $ 0.02523943 24h alacsony $ 0.02528176 $ 0.02528176 $ 0.02528176 24h magas 24h alacsony $ 0.02523943$ 0.02523943 $ 0.02523943 24h magas $ 0.02528176$ 0.02528176 $ 0.02528176 Minden idők csúcspontja $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 Legalacsonyabb ár $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) +0.02% Árváltozás (7D) +0.00% Árváltozás (7D) +0.00%

Compound USDC (CUSDC) valós idejű ár: $0.02526454. Az elmúlt 24 órában, a(z)CUSDC legalacsonyabb ára $ 0.02523943, legmagasabb ára pedig $ 0.02528176 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 0.220912, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00620705 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CUSDC változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Compound USDC (CUSDC) piaci információk

Piaci érték $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Forgalomban lévő készlet 1.27B 1.27B 1.27B Teljes tokenszám 1,267,217,482.349851 1,267,217,482.349851 1,267,217,482.349851

A(z) Compound USDC jelenlegi piaci plafonja $ 32.02M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CUSDC keringésben lévő tokenszáma 1.27B, és a teljes tokenszám 1267217482.349851. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.02M.