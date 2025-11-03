TőzsdeDEX+
A(z) élő Compound USDC ár ma 0.02526454 USD. Kövesd nyomon a(z) CUSDC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CUSDC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CUSDC

CUSDC árinformációk

Mi a(z) CUSDC

CUSDC hivatalos webhely

CUSDC tokenomikai adatai

CUSDC árelőrejelzés

1 CUSDC-USD élő ár:

$0.02526454
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Compound USDC (CUSDC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:01:45 (UTC+8)

Compound USDC (CUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02523943
24h alacsony
$ 0.02528176
24h magas

$ 0.02523943
$ 0.02528176
$ 0.220912
$ 0.00620705
+0.01%

+0.02%

+0.00%

+0.00%

Compound USDC (CUSDC) valós idejű ár: $0.02526454. Az elmúlt 24 órában, a(z)CUSDC legalacsonyabb ára $ 0.02523943, legmagasabb ára pedig $ 0.02528176 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 0.220912, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00620705 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CUSDC változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Compound USDC (CUSDC) piaci információk

$ 32.02M
--
$ 32.02M
1.27B
1,267,217,482.349851
A(z) Compound USDC jelenlegi piaci plafonja $ 32.02M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CUSDC keringésben lévő tokenszáma 1.27B, és a teljes tokenszám 1267217482.349851. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.02M.

Compound USDC (CUSDC) árelőzmények USD

A(z) Compound USDCUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Compound USDC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000521359.
A(z) Compound USDC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000850606.
A(z) Compound USDC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.000187018432016567.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.02%
30 nap$ +0.0000521359+0.21%
60 nap$ +0.0000850606+0.34%
90 nap$ +0.000187018432016567+0.75%

Mi a(z) Compound USDC (CUSDC)

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Compound USDC (CUSDC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Compound USDC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Compound USDC (CUSDC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Compound USDC (CUSDC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Compound USDC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Compound USDC árelőrejelzését most!

CUSDC helyi valutákra

Compound USDC (CUSDC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Compound USDC (CUSDC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CUSDC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Compound USDC (CUSDC)

Mennyit ér ma a(z) Compound USDC (CUSDC)?
A(z) élő CUSDC ár a(z) USD esetében 0.02526454 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CUSDC ára a(z) USD esetében?
A(z) CUSDC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02526454. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Compound USDC piaci plafonja?
A(z) CUSDC piaci plafonja $ 32.02M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CUSDC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CUSDC keringésben lévő tokenszáma 1.27B USD.
Mi volt a(z) CUSDC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CUSDC mindenkori legmagasabb ára 0.220912 USD.
Mi volt a(z) CUSDC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CUSDC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00620705 USD.
Mekkora a(z) CUSDC kereskedési volumene?
A(z) CUSDC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CUSDC ára emelkedni fog idén?
A(z) CUSDC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CUSDC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:01:45 (UTC+8)

Compound USDC (CUSDC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

