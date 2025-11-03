TőzsdeDEX+
A(z) élő Compliant Naira ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CNGN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CNGN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CNGN

CNGN árinformációk

Mi a(z) CNGN

CNGN fehér könyv

CNGN hivatalos webhely

CNGN tokenomikai adatai

CNGN árelőrejelzés

Compliant Naira Logó

Compliant Naira Ár (CNGN)

Nem listázott

1 CNGN-USD élő ár:

$0.00069509
$0.00069509
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Compliant Naira (CNGN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:01:38 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.00%

-0.07%

+3.15%

+3.15%

Compliant Naira (CNGN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CNGN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CNGN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CNGN változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.07% az elmúlt 24 órában, és +3.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Compliant Naira (CNGN) piaci információk

$ 454.03K
$ 454.03K

--
--

$ 454.03K
$ 454.03K

653.20M
653.20M

653,203,572.9949999
653,203,572.9949999

A(z) Compliant Naira jelenlegi piaci plafonja $ 454.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CNGN keringésben lévő tokenszáma 653.20M, és a teljes tokenszám 653203572.9949999. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 454.03K.

Compliant Naira (CNGN) árelőzmények USD

A(z) Compliant NairaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Compliant Naira USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Compliant Naira USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Compliant Naira USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.07%
30 nap$ 0+2.36%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Compliant Naira (CNGN) Erőforrás

Compliant Naira árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Compliant Naira (CNGN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Compliant Naira (CNGN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Compliant Naira rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Compliant Naira árelőrejelzését most!

CNGN helyi valutákra

Compliant Naira (CNGN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Compliant Naira (CNGN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CNGN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Compliant Naira (CNGN)

Mennyit ér ma a(z) Compliant Naira (CNGN)?
A(z) élő CNGN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CNGN ára a(z) USD esetében?
A(z) CNGN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Compliant Naira piaci plafonja?
A(z) CNGN piaci plafonja $ 454.03K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CNGN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CNGN keringésben lévő tokenszáma 653.20M USD.
Mi volt a(z) CNGN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CNGN mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) CNGN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CNGN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CNGN kereskedési volumene?
A(z) CNGN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CNGN ára emelkedni fog idén?
A(z) CNGN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CNGN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:01:38 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$109,074.89

$3,803.00

$0.02435

$1.1201

$183.44

$109,074.89

$3,803.00

$183.44

$88.04

$2.4636

$0.00000

$0.00000

$0.0362

$0.05636

$0.09830

$0.000000002060

$0.02160

$0.00007591

$0.0000451

$0.000000000497

