Compliant Naira (CNGN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -0.07% Árváltozás (7D) +3.15% Árváltozás (7D) +3.15%

Compliant Naira (CNGN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CNGN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CNGN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CNGN változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.07% az elmúlt 24 órában, és +3.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Compliant Naira (CNGN) piaci információk

Piaci érték $ 454.03K$ 454.03K $ 454.03K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 454.03K$ 454.03K $ 454.03K Forgalomban lévő készlet 653.20M 653.20M 653.20M Teljes tokenszám 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

A(z) Compliant Naira jelenlegi piaci plafonja $ 454.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CNGN keringésben lévő tokenszáma 653.20M, és a teljes tokenszám 653203572.9949999. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 454.03K.