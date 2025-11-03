Comet Portfolio (COMET) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 - $ 0
24h alacsony: $ 0
24h magas: $ 0
Minden idők csúcspontja: $ 0.00289967
Legalacsonyabb ár: $ 0
Árváltozás (1H): -1.31%
Árváltozás (1D): -7.93%
Árváltozás (7D): -17.78%

Comet Portfolio (COMET) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)COMET legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COMET valaha volt legmagasabb ára $ 0.00289967, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COMET változása a következő volt: -1.31% az elmúlt órában, -7.93% az elmúlt 24 órában, és -17.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Comet Portfolio (COMET) piaci információk

Piaci érték: $ 72.07K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 72.07K
Forgalomban lévő készlet: 999.77M
Teljes tokenszám: 999,770,591.8633856

A(z) Comet Portfolio jelenlegi piaci plafonja $ 72.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COMET keringésben lévő tokenszáma 999.77M, és a teljes tokenszám 999770591.8633856. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 72.07K.