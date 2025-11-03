Comcast xStock (CMCSAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 27.69 $ 27.69 $ 27.69 24h alacsony $ 27.89 $ 27.89 $ 27.89 24h magas 24h alacsony $ 27.69$ 27.69 $ 27.69 24h magas $ 27.89$ 27.89 $ 27.89 Minden idők csúcspontja $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Legalacsonyabb ár $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Árváltozás (1H) +0.07% Árváltozás (1D) +0.58% Árváltozás (7D) -4.89% Árváltozás (7D) -4.89%

Comcast xStock (CMCSAX) valós idejű ár: $27.87. Az elmúlt 24 órában, a(z)CMCSAX legalacsonyabb ára $ 27.69, legmagasabb ára pedig $ 27.89 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CMCSAX valaha volt legmagasabb ára $ 34.79, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 25.94 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CMCSAX változása a következő volt: +0.07% az elmúlt órában, +0.58% az elmúlt 24 órában, és -4.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Comcast xStock (CMCSAX) piaci információk

Piaci érték $ 396.09K$ 396.09K $ 396.09K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 989.20K$ 989.20K $ 989.20K Forgalomban lévő készlet 14.23K 14.23K 14.23K Teljes tokenszám 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

A(z) Comcast xStock jelenlegi piaci plafonja $ 396.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CMCSAX keringésben lévő tokenszáma 14.23K, és a teljes tokenszám 35546.76455512. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 989.20K.