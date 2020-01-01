Colon (COLON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Colon (COLON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Colon (COLON) tokennel kapcsolatos információk Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family).... Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family).... Hivatalos webhely: https://colontoken.net/ Vásárolj most COLON tokent!

Colon (COLON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Colon (COLON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 159.20K $ 159.20K $ 159.20K Teljes tokenszám: $ 981.44M $ 981.44M $ 981.44M Keringésben lévő tokenszám: $ 981.44M $ 981.44M $ 981.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 159.20K $ 159.20K $ 159.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.01101489 $ 0.01101489 $ 0.01101489 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016266 $ 0.00016266 $ 0.00016266 További tudnivalók a(z) Colon (COLON) áráról

Colon (COLON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Colon (COLON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COLON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COLON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COLON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COLON token élő árfolyamát!

COLON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COLON kapcsán? COLON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COLON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

