Coinye West (COINYE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Coinye West (COINYE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Coinye West (COINYE) tokennel kapcsolatos információk Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Hivatalos webhely: https://coinye.lol/ Vásárolj most COINYE tokent!

Coinye West (COINYE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Coinye West (COINYE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 457.73K $ 457.73K $ 457.73K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 520.41K $ 520.41K $ 520.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00051942 $ 0.00051942 $ 0.00051942 További tudnivalók a(z) Coinye West (COINYE) áráról

Coinye West (COINYE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Coinye West (COINYE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COINYE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COINYE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COINYE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COINYE token élő árfolyamát!

COINYE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COINYE kapcsán? COINYE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COINYE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

