Coinshift USDC (CSUSDC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Coinshift USDC (CSUSDC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Coinshift USDC (CSUSDC) tokennel kapcsolatos információk Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Hivatalos webhely: https://www.coinshift.xyz/ Vásárolj most CSUSDC tokent!

Coinshift USDC (CSUSDC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Coinshift USDC (CSUSDC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Teljes tokenszám: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Minden idők csúcspontja: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Minden idők mélypontja: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Jelenlegi ár: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 További tudnivalók a(z) Coinshift USDC (CSUSDC) áráról

Coinshift USDC (CSUSDC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Coinshift USDC (CSUSDC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CSUSDC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CSUSDC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CSUSDC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CSUSDC token élő árfolyamát!

