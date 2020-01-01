Coinmetro (XCM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Coinmetro (XCM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Coinmetro (XCM) tokennel kapcsolatos információk CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary. Hivatalos webhely: https://coinmetro.com/ Fehér könyv: https://coinmetro.com/whitepaper/ Vásárolj most XCM tokent!

Coinmetro (XCM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Coinmetro (XCM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.82M $ 24.82M $ 24.82M Teljes tokenszám: $ 316.63M $ 316.63M $ 316.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 302.27M $ 302.27M $ 302.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.00M $ 26.00M $ 26.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.923577 $ 0.923577 $ 0.923577 Minden idők mélypontja: $ 0.01235123 $ 0.01235123 $ 0.01235123 Jelenlegi ár: $ 0.082126 $ 0.082126 $ 0.082126 További tudnivalók a(z) Coinmetro (XCM) áráról

Coinmetro (XCM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Coinmetro (XCM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XCM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XCM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XCM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XCM token élő árfolyamát!

XCM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XCM kapcsán? XCM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XCM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

