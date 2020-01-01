CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CoinDesk DeFi Select Index (DFX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokennel kapcsolatos információk The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Hivatalos webhely: https://indices.coindesk.com/indices/dfx Vásárolj most DFX tokent!

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CoinDesk DeFi Select Index (DFX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 155.12K Teljes tokenszám: $ 76.66K Keringésben lévő tokenszám: $ 76.66K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 155.12K Minden idők csúcspontja: $ 2.48 Minden idők mélypontja: $ 0.950398 Jelenlegi ár: $ 2.03 További tudnivalók a(z) CoinDesk DeFi Select Index (DFX) áráról

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DFX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DFX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DFX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DFX token élő árfolyamát!

DFX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DFX kapcsán? DFX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DFX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

