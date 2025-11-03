CoinBuck (BUCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00008713 $ 0.00008713 $ 0.00008713 24h alacsony $ 0.00008872 $ 0.00008872 $ 0.00008872 24h magas 24h alacsony $ 0.00008713$ 0.00008713 $ 0.00008713 24h magas $ 0.00008872$ 0.00008872 $ 0.00008872 Minden idők csúcspontja $ 0.00055081$ 0.00055081 $ 0.00055081 Legalacsonyabb ár $ 0.00000853$ 0.00000853 $ 0.00000853 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.84% Árváltozás (7D) -8.37% Árváltozás (7D) -8.37%

CoinBuck (BUCK) valós idejű ár: $0.00008795. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUCK legalacsonyabb ára $ 0.00008713, legmagasabb ára pedig $ 0.00008872 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUCK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00055081, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000853 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUCK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.84% az elmúlt 24 órában, és -8.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CoinBuck (BUCK) piaci információk

Piaci érték $ 879.45K$ 879.45K $ 879.45K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 879.45K$ 879.45K $ 879.45K Forgalomban lévő készlet 10.00B 10.00B 10.00B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) CoinBuck jelenlegi piaci plafonja $ 879.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUCK keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 879.45K.