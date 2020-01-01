Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokennel kapcsolatos információk Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Vásárolj most CBDOGE tokent!

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Teljes tokenszám: $ 19.36M $ 19.36M $ 19.36M Keringésben lévő tokenszám: $ 19.36M $ 19.36M $ 19.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Minden idők csúcspontja: $ 0.287223 $ 0.287223 $ 0.287223 Minden idők mélypontja: $ 0.098605 $ 0.098605 $ 0.098605 Jelenlegi ár: $ 0.216004 $ 0.216004 $ 0.216004 További tudnivalók a(z) Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) áráról

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CBDOGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CBDOGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CBDOGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CBDOGE token élő árfolyamát!

CBDOGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CBDOGE kapcsán? CBDOGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CBDOGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

