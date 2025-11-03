CoinbarPay (CBPAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00137281 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.88% Árváltozás (1D) -1.48% Árváltozás (7D) -6.45%

CoinbarPay (CBPAY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CBPAY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CBPAY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00137281, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CBPAY változása a következő volt: -0.88% az elmúlt órában, -1.48% az elmúlt 24 órában, és -6.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CoinbarPay (CBPAY) piaci információk

Piaci érték $ 471.29K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.12M Forgalomban lévő készlet 3.68B Teljes tokenszám 40,000,000,000.0

A(z) CoinbarPay jelenlegi piaci plafonja $ 471.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CBPAY keringésben lévő tokenszáma 3.68B, és a teljes tokenszám 40000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.12M.