Mi a(z) Coin on Base (COIN)

The official memecoin homage to Coinbase Global. Coinbase Global Degen Inc., branded $Coin, is an worldwide degenerate publicly decentralized coin that operates a cryptocurrency exchange platform. Coinbase is a distributed blockchain coin; all employees and anyone else degenerate can operate via remote work. We really don't care. This will be the the largest cryptocurrency shitcoin in the Universe in terms of degeneracy.

Coin on Base (COIN) Erőforrás Hivatalos webhely