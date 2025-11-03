Coin (COINS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00054168 $ 0.00054168 $ 0.00054168 24h alacsony $ 0.00056557 $ 0.00056557 $ 0.00056557 24h magas 24h alacsony $ 0.00054168$ 0.00054168 $ 0.00054168 24h magas $ 0.00056557$ 0.00056557 $ 0.00056557 Minden idők csúcspontja $ 0.00260472$ 0.00260472 $ 0.00260472 Legalacsonyabb ár $ 0.00008402$ 0.00008402 $ 0.00008402 Árváltozás (1H) -1.83% Árváltozás (1D) -0.26% Árváltozás (7D) -9.61% Árváltozás (7D) -9.61%

Coin (COINS) valós idejű ár: $0.00054776. Az elmúlt 24 órában, a(z)COINS legalacsonyabb ára $ 0.00054168, legmagasabb ára pedig $ 0.00056557 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COINS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00260472, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008402 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COINS változása a következő volt: -1.83% az elmúlt órában, -0.26% az elmúlt 24 órában, és -9.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Coin (COINS) piaci információk

Piaci érték $ 547.76K$ 547.76K $ 547.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 547.76K$ 547.76K $ 547.76K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,380.700169 999,999,380.700169 999,999,380.700169

A(z) Coin jelenlegi piaci plafonja $ 547.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COINS keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999380.700169. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 547.76K.