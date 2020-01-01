Cogito Finance (CGV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cogito Finance (CGV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cogito Finance (CGV) tokennel kapcsolatos információk Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Hivatalos webhely: https://www.cogito.finance/ Fehér könyv: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Vásárolj most CGV tokent!

Cogito Finance (CGV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cogito Finance (CGV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 470.30K $ 470.30K $ 470.30K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 100.03M $ 100.03M $ 100.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 Minden idők mélypontja: $ 0.00318066 $ 0.00318066 $ 0.00318066 Jelenlegi ár: $ 0.00470157 $ 0.00470157 $ 0.00470157 További tudnivalók a(z) Cogito Finance (CGV) áráról

Cogito Finance (CGV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cogito Finance (CGV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CGV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CGV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CGV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CGV token élő árfolyamát!

CGV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CGV kapcsán? CGV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CGV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

