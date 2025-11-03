Cofinex (CNX) árinformáció (USD)

Cofinex (CNX) valós idejű ár: $0.328455. Az elmúlt 24 órában, a(z)CNX legalacsonyabb ára $ 0.296862, legmagasabb ára pedig $ 0.34861 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CNX valaha volt legmagasabb ára $ 0.500327, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04504196 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CNX változása a következő volt: +6.46% az elmúlt órában, +4.90% az elmúlt 24 órában, és +67.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cofinex (CNX) piaci információk

A(z) Cofinex jelenlegi piaci plafonja $ 21.35M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CNX keringésben lévő tokenszáma 65.00M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 164.23M.