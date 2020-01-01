CodeCraft AI (CRAFT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CodeCraft AI (CRAFT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CodeCraft AI (CRAFT) tokennel kapcsolatos információk Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Hivatalos webhely: https://codecraft.name/ Vásárolj most CRAFT tokent!

CodeCraft AI (CRAFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CodeCraft AI (CRAFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.86K $ 19.86K $ 19.86K Teljes tokenszám: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 964.92M $ 964.92M $ 964.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.57K $ 20.57K $ 20.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) CodeCraft AI (CRAFT) áráról

CodeCraft AI (CRAFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CodeCraft AI (CRAFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRAFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRAFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRAFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRAFT token élő árfolyamát!

CRAFT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CRAFT kapcsán? CRAFT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CRAFT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

