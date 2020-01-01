COCO Community (COCO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) COCO Community (COCO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

COCO Community (COCO) tokennel kapcsolatos információk COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Hivatalos webhely: https://coredaococo.org Vásárolj most COCO tokent!

COCO Community (COCO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COCO Community (COCO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.52K $ 1.52K $ 1.52K Teljes tokenszám: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.75K $ 3.75K $ 3.75K Minden idők csúcspontja: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 Minden idők mélypontja: $ 0.00149001 $ 0.00149001 $ 0.00149001 Jelenlegi ár: $ 0.00178687 $ 0.00178687 $ 0.00178687 További tudnivalók a(z) COCO Community (COCO) áráról

COCO Community (COCO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) COCO Community (COCO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COCO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COCO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COCO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COCO token élő árfolyamát!

COCO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COCO kapcsán? COCO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COCO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

