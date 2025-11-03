TőzsdeDEX+
A(z) élő COCK ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) COCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő COCK ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) COCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COCK

COCK árinformációk

Mi a(z) COCK

COCK hivatalos webhely

COCK tokenomikai adatai

COCK árelőrejelzés

COCK Ár (COCK)

COCK (COCK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:59:42 (UTC+8)

COCK (COCK) árinformáció (USD)

COCK (COCK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)COCK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COCK valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COCK változása a következő volt: -1.84% az elmúlt órában, +14.44% az elmúlt 24 órában, és +4.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

COCK (COCK) piaci információk

$ 43.99K
$ 43.99K$ 43.99K

--
----

$ 43.99K
$ 43.99K$ 43.99K

999.90M
999.90M 999.90M

999,897,161.485844
999,897,161.485844 999,897,161.485844

A(z) COCK jelenlegi piaci plafonja $ 43.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COCK keringésben lévő tokenszáma 999.90M, és a teljes tokenszám 999897161.485844. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.99K.

COCK (COCK) árelőzmények USD

A(z) COCKUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) COCK USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) COCK USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) COCK USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+14.44%
30 nap$ 0-46.19%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) COCK (COCK)

CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana

CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world.

What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

COCK (COCK) Erőforrás

Hivatalos webhely

COCK árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) COCK (COCK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) COCK (COCK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) COCK rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) COCK árelőrejelzését most!

COCK helyi valutákra

COCK (COCK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) COCK (COCK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COCK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: COCK (COCK)

Mennyit ér ma a(z) COCK (COCK)?
A(z) élő COCK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COCK ára a(z) USD esetében?
A(z) COCK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) COCK piaci plafonja?
A(z) COCK piaci plafonja $ 43.99K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COCK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COCK keringésben lévő tokenszáma 999.90M USD.
Mi volt a(z) COCK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COCK mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) COCK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COCK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) COCK kereskedési volumene?
A(z) COCK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) COCK ára emelkedni fog idén?
A(z) COCK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COCK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

