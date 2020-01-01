COAL (COAL) tokenomikai adatai
COAL (COAL) tokennel kapcsolatos információk
COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one.
You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop.
At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.
COAL (COAL) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COAL (COAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
COAL (COAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) COAL (COAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó COAL tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező COAL token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) COAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COAL token élő árfolyamát!
COAL árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COAL kapcsán? COAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.