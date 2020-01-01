COAL (COAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) COAL (COAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

COAL (COAL) tokennel kapcsolatos információk COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics. Hivatalos webhely: https://minechain.gg/ Vásárolj most COAL tokent!

COAL (COAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COAL (COAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 137.57K $ 137.57K $ 137.57K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 137.57K $ 137.57K $ 137.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.345779 $ 0.345779 $ 0.345779 Minden idők mélypontja: $ 0.003365 $ 0.003365 $ 0.003365 Jelenlegi ár: $ 0.00655107 $ 0.00655107 $ 0.00655107 További tudnivalók a(z) COAL (COAL) áráról

COAL (COAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) COAL (COAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COAL token élő árfolyamát!

COAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COAL kapcsán? COAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!