Mi a(z) Coal (COAL)

Coal is a DEX and Yield Aggregation platform on sonic. Coal allows you to trade on: - Shadow Core (v2) - Shadow Concentrated Liquidity (v3) - Equalizer v2 - Equalizer v3 - Wagmi - Metropolis (V2) - Metropolis DLMM (V3) - SpookySwap v2 - SwapX - DeFive All in one user interface. Coal also lets you farm strategies from Stability, Beets, Origin, Pendle and more with simple and easy to understand explainer cards for all users to take advantage of DeFi without complications!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Coal (COAL) Erőforrás Hivatalos webhely