CMX Agent (CMX) tokennel kapcsolatos információk CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets. Hivatalos webhely: https://cmxagent.com Fehér könyv: https://docs.cmxagent.com Vásárolj most CMX tokent!

CMX Agent (CMX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CMX Agent (CMX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 191.86K $ 191.86K $ 191.86K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 902.75M $ 902.75M $ 902.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 212.53K $ 212.53K $ 212.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.00467669 $ 0.00467669 $ 0.00467669 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0002125 $ 0.0002125 $ 0.0002125 További tudnivalók a(z) CMX Agent (CMX) áráról

CMX Agent (CMX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CMX Agent (CMX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CMX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CMX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CMX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CMX token élő árfolyamát!

CMX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CMX kapcsán? CMX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CMX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

