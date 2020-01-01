cloudyheart (CLOUDY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) cloudyheart (CLOUDY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

cloudyheart (CLOUDY) tokennel kapcsolatos információk cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe. Hivatalos webhely: https://www.cloudyheart.net/ Vásárolj most CLOUDY tokent!

cloudyheart (CLOUDY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) cloudyheart (CLOUDY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 603.61K $ 603.61K $ 603.61K Teljes tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 603.61K $ 603.61K $ 603.61K Minden idők csúcspontja: $ 0.03533016 $ 0.03533016 $ 0.03533016 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00060361 $ 0.00060361 $ 0.00060361 További tudnivalók a(z) cloudyheart (CLOUDY) áráról

cloudyheart (CLOUDY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) cloudyheart (CLOUDY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLOUDY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLOUDY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLOUDY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLOUDY token élő árfolyamát!

CLOUDY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLOUDY kapcsán? CLOUDY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLOUDY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

