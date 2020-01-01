CLOSED (CLOSED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CLOSED (CLOSED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CLOSED (CLOSED) tokennel kapcsolatos információk CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support. Hivatalos webhely: https://closedmeme.xyz/ Vásárolj most CLOSED tokent!

CLOSED (CLOSED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CLOSED (CLOSED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 729.48K $ 729.48K $ 729.48K Teljes tokenszám: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 729.48K $ 729.48K $ 729.48K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0002902 $ 0.0002902 $ 0.0002902 További tudnivalók a(z) CLOSED (CLOSED) áráról

CLOSED (CLOSED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CLOSED (CLOSED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLOSED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLOSED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLOSED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLOSED token élő árfolyamát!

CLOSED árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLOSED kapcsán? CLOSED-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLOSED tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

