Cloakcoin (CLOAK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cloakcoin (CLOAK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cloakcoin (CLOAK) tokennel kapcsolatos információk Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”. Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin. Hivatalos webhely: https://cloakcoin.com/ Vásárolj most CLOAK tokent!

Cloakcoin (CLOAK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cloakcoin (CLOAK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 206.53K $ 206.53K $ 206.53K Teljes tokenszám: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 206.54K $ 206.54K $ 206.54K Minden idők csúcspontja: $ 31.28 $ 31.28 $ 31.28 Minden idők mélypontja: $ 0.00301783 $ 0.00301783 $ 0.00301783 Jelenlegi ár: $ 0.03402614 $ 0.03402614 $ 0.03402614 További tudnivalók a(z) Cloakcoin (CLOAK) áráról

Cloakcoin (CLOAK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cloakcoin (CLOAK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLOAK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLOAK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLOAK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLOAK token élő árfolyamát!

CLOAK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLOAK kapcsán? CLOAK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLOAK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

